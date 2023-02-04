環球晶擬收購兆遠上海子公司 深化5G衛星產業布局

國際貨幣基金估計中國經濟今年僅有4.4%，是近半個世紀以來最低的經濟增長。但在解封之後，已經可以看到瘋狂的報復性消費，這是否意味著，大陸的經濟成長將超過預期？全世界各國似乎都在等待這個機會，搭上經濟成長火車頭的列車，但是美國似乎仍然堅持與大陸在脫鉤，對於台灣在政治效應下的經濟成長，又該如何展望。

2023-02-04 14:15