環球晶擬收購兆遠上海子公司 深化5G衛星產業布局
2月3日，環球晶宣布，中國大陸子公司昆山中辰以不超過人民幣1億元，向兆遠其收購子公司上海召業100%股權，跨足鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓的寡佔市場，深化5G衛星產業布局。
環球晶指出，隨著5G商業化速度增加，電信業者持續佈建5G設備、深化滲透率，除智慧手機效能表現要求，資料傳輸量也增加，新興國家也持續發展LTE，加上各國衛星太空競賽，可廣泛應用在各種無線通訊系統、全球衛星定位系統接收器與導航系統上的濾波器整體市場，也將持續成長，對關鍵材料鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓需求也將進一步增加。
不久前，光電材料基板廠兆遠表示，擬處分子公司上海召業申凱電子材料全部股權，給環球晶旗下子公司昆山中辰矽晶，預計出售金額人民幣1億元整。
兆遠指出，昆山中辰矽晶為公司關係人，處分案待股東會決議後，再簽訂股權買賣合約。
兆遠表示，去年第4季起停止生產藍寶石基板，積極推動產品轉型，謀求永續經營，除發展砷化鎵晶圓加工外，也投入生產鈮酸鋰、鉭酸鋰基板，期盼改善營運狀況。
兆遠進一步稱，上海召凱主要生產用於表面聲波濾波器的鉭酸鋰、鈮酸鋰基板晶體，隨著高頻無線通訊產業發展，上海召凱價值隨之上漲，價值提高雖不足以使兆遠及時獲利轉虧為盈，卻足以吸引購買者而達償債目的。
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