IMF：今年中國大陸經濟對全球增長貢獻率 將達四分之一

國際貨幣基金組織（IMF）3日在一場聚焦中國經濟的線上發布會上表示，因取消防疫限制，中國大陸經濟今年將出現反彈，預計今年中國經濟對全球增長的貢獻率將達到四分之一，這對中國和世界都是好消息。

根據《國際貨幣基金組織協定》第四條，IMF每年會向其成員經濟體派遣一個工作小組，與該經濟體的政府就當地經濟發展情況和政策進行討論，提出評估意見並撰寫報告。

IMF於3日線上發布了2022年中國第四條款磋商工作人員報告。報告提到，中國大陸經濟在經歷新冠疫情的初期影響後實現令人印象深刻的復甦，但此後受疫情反覆、房地產行業收縮以及全球需求疲軟的影響，中國經濟增長出現放緩。

上述報告並強調，中國大陸應重新加快展開關鍵的結構性改革，以提升潛在的經濟增長。

此前，鑒於中國大陸近期優化疫情防控措施有望最終提振消費者需求，IMF在1月31日更新的《世界經濟展望》中，將中國大陸2023年的經濟增長預期從此前的4.4％上調至5.2％。

IMF也上調了2023年和2024年的全球經濟增長預期，指出消費者活力和中國重新開放是前景更加樂觀的原因之一。

中國社會科學院經濟研究所官網日前刊發的《2022年中國經濟回顧與2023年經濟展望》稱，2023年疫情對中國大陸經濟增長的擾動將明顯趨弱，推算2023年中國大陸GDP可能實現5.0％左右的增長，第一、二、三、四季度的GDP年增率可能約為3.4％、7.2％、4.2％、5.2％。