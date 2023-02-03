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乘聯會：預計1月新能源車銷售41萬輛 特斯拉銷量預估6.6萬輛

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2019年1月7 日在上海舉行的特斯拉上海超級工廠奠基儀式上的特斯拉標誌。路透
2019年1月7 日在上海舉行的特斯拉上海超級工廠奠基儀式上的特斯拉標誌。路透

乘聯會3日統計數據顯示，預估1月大陸新能源乘用車廠商批發銷量41萬輛，與2022年12月相比下降45%，與去年1月同期相比基本持平。預計2月新能源車市會出現開門紅，實現與上年相比和與上月相比較大幅度增長。

此外，根據乘聯會公布的數據，特斯拉中國1月批發銷量為6萬6,051輛，年增10.3%，這一數據創造了特斯拉自身歷史1月的最好成績。

證券時報報導，特斯拉1月的降價策略作用明顯。特斯拉上海超級工廠2022全年交付71萬輛，其中僅Model Y一款車型交付量就超過45萬輛，2023年更在開年就扔出「王炸」，全面調整S、3、X、Y全系產品中國區售價，不但直接點燃消費者購車熱情，甚至引發新能源汽車行業「地震」，多家車企隨之調整產品售價。

在降價策略之下，新能源汽車行業格局可能正在發生變化。據乘聯會預測，2023年中國新能源乘用車銷量將達到850萬輛，滲透率將達36%。

但在行業滲透率不斷提升的同時，在三年疫情衝擊的經濟大環境下，尤其2023年又是國家新能源汽車補貼政策退市後的第一年，市場預測2023年將是新能源汽車企業「接受挑戰的一年」，甚至整個行業可能將重新「洗牌」。

特斯拉 疫情 上海

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