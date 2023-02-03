恒大許家印開會後定調 促銷458個樓盤

恒大集團董事局主席許家印2日主持召開恒大集團營銷會議，要求要做好專案推廣工作，恢復公司專案銷售，恒大集團3日就宣布，對全國458個樓盤推行優惠促銷活動，其中包括大量現房，這458個樓盤涵蓋包括住宅、商鋪和車位等。

恒大表示，2022年恒大交樓超過30萬套，旗下其他產業，如電動汽車恒馳5也順利量產並銷售交付，海花島在今年春節假期迎來超36萬客流，實現開門紅。

據了解，許家印在今年元旦致信內部全體員工指出，2023年是恒大履行企業主體責任、千方百計「保交樓」的關鍵年，一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。

據恒大的財報顯示，恒大欠債達到人民幣2兆元（約2,907億美元），其中，屬於金融機構的不到三分之一，另外三分之二的負債其實都是屬於個人購房者的未建成建案預付款。

許家印在信中總結恒大2022年的表現指出，恒大地產732個保交樓專案全面復工，全年累計交樓30.1萬套；恒馳汽車三年磨一劍，實現恒馳5的量產和交付；恒大物業盡心盡力服務超過千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。

據統計，目前恒大未交付的房子還有70萬套，而這就是恒大債務的主要構成部分。除了恒大自身在加速工程項目的進度外，許家印還出售恒大旗下的許多業務。 然而，頻繁的資產處置背後，恒大的保交樓進度仍讓人擔憂，其2022年全年實際交樓雖達到30.1萬套，但相比年初訂下目標其實縮水一半。