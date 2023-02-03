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大陸與港澳下周一起全面通關 7天內無外遊可免核酸

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸與香港、澳門下周一（6日）起恢復「全面通關」。（環球網）
大陸與香港、澳門下周一（6日）起恢復「全面通關」。（環球網）

大陸與香港澳門下周一（6日）起恢復「全面通關」，自香港、澳門入境大陸人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

大陸國務院港澳事務辦公室3日發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動，自6日零時起實施。

通知指出，為給大陸與港澳人員往來提供更大便利，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》有關精神，決定進一步優化大陸與港澳人員往來措施。

下周一開始，自香港、澳門入境大陸人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入大陸（3歲及以下嬰幼兒可免于查驗核酸）。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

入境檢疫方面，通知要求，自香港、澳門入境大陸人員抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關按照相關法律法規實施常規檢疫。入境後遵守屬地疫情防控要求。

通知指出，為確保人員通關和跨境客運安全、有序、順暢，進一步改善人員往來體驗，口岸查驗部門和跨境客運承運單位加強組織協調和動態調度，做到大陸毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，大陸與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。

香港 澳門 海關

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