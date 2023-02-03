河北去年外貿5629億 東協占最多

根據石家莊海關1日消息，2022年，河北省外貿進出口總值5629億元（人民幣，下同），同比增長3.9%。其中，對東協進出口766.7億元，同比增長32.2%，東協成為最大貿易夥伴。

中新社報導，2022年，河北對美國進出口627億元，同比增長6.6%；對歐盟進出口585.1億元，同比增長7.7%；對馬來西亞進出口200.6億元，同比增長54%；對日本進出口177.4億元，同比增長10.1%。此外，對一帶一路沿線國家進出口1968.3億元，同比增長21.9%，其中對卡達進出口136.4億元，同比增長88.1%。

貿易方式方面，河北2022年全年以一般貿易佔主導。以一般貿易方式進出口4947.3億元，同比增長4.4%，佔進出口總值的87.9%。以保稅物流方式進出口358.3億元，同比增長19.1%。

企業性質方面，民營企業佔六成以上。去年全年民營企業進出口3746.8億元，同比增長10.6%，佔河北進出口總值的66.6%。外商投資企業進出口854.4億元，同比增長3.2%。

出口商品方面，機電產品出口佔比近四成，達1300.3億元，同比增長19.8%，佔河北出口總值的38.2%。進口以大宗商品為主。