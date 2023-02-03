聚焦AI、生醫、科技 浦東146重大項目簽約

上海浦東2月1日集中簽約及開工146個重大科技產業及配套項目，總投資金額約867億元（人民幣，下同）。

中新社報導，其中，重大科技產業集中簽約項目共計88個，總投資額約341億元；首輪重大科技產業及配套集中開工項目共計58個，總投資約526億元。

當日，集中簽約的88個重大科技產業項目聚焦人工智能、生物醫藥、集成電路（積體電路）三大先導產業，同時聚焦技術前沿加速布局產業新賽道。

簽約項目（主體）中既有施耐德電氣、巴斯夫等4家世界500強企業，也有長春高新旗下金賽藥業科創總部、普冉半導體總部等18家中國大陸國內主板和科創板等上市公司，還有康方生物總部等5家境外上市企業，以及集度汽車金橋研發中心、摩方超高精密3D列印系統研發中心、瑞柯恩激光總部等50多家科技新銳企業。 當日，包括思特威全球總部園區、張江·周浦醫療器械總部園、霍萊沃總部基地及研發中心、英偉達研發中心、金橋金谷智造園等首輪58個重大項目集中開工，總投資約526億元。

當日集中開工的重大項目涉及生物醫藥、人工智能、集成電路、汽車製造及城市功能提升等多個領域。

此外，2月1日，《上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定》正式實施，《規定》所稱的無駕駛人智能網聯汽車，是指車內不配備駕駛人和測試安全員的智能網聯汽車。今後一旦滿足對應需求，相關企業將可以在浦東新區開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試、示範應用、示範運營、商業化運營等創新應用活動。

洋山港智能重卡項目首席架構師、友道智途智能駕駛中心副總經理張顯宏日前表示，東海大橋至洋山港來回72公里的開放道路涵蓋高速公路、隧道、碼頭等複雜場景，是目前全球最長的自動駕駛商業化運營場景。

「『真無人』的技術驗證實現，實際上為自動駕駛的商業化應用推開了一扇很大的門。」友道智途CEO王瑞說，浦東新區「真無人」立法，讓「無人駕駛」有法可依，將有力助推智能重卡「真無人」商業化運營快速落地和規模化應用進程。