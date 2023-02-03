天津集中簽約38項目 逾4500億
2月1日，天津市政府舉行重點推介項目集中簽約儀式，總投資超過4500億元（人民幣，下同）的38個項目集中簽約，涉及基礎設施、產業提升、鄉村振興、城市更新、文化旅遊、社會民生等方面。
中新社報導，據介紹，從簽約項目總投資看，百億元以上項目佔比75%，平均投資額119億元。從簽約項目類型看，基礎設施類15個，總投資1844.77億元；產業提升類9個，總投資776.8億元；文化旅遊類7個，總投資703億元；社會民生類7個，總投資1198.51億元。 從簽約項目資金來源看，主體更加廣泛多元，充分發揮政府投資帶動作用，著力激發社會資本投資活力，社會資本投資佔比超80%。
2022年，天津新增謀劃儲備項目總投資2.53兆元，為2023年開好局起好步、推動經濟高質量發展提供堅實的項目支撐。
簽約儀式承辦方，天津市發改委表示，下一步天津將以本次集中簽約活動為契機，進一步優化提升項目工作質效，釋放重大項目「壓艙石」關鍵作用，以高質量項目支撐經濟運行穩步回升。
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