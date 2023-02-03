上交所推進主板改革 深耕科創板

1日，中國大陸證監會指出，全面實行股票發行註册制改革正式啟動。上海證券交易所（以下簡稱上交所）同日就全面實行股票發行註册制配套業務規則向市場公開徵求意見，相關負責人就配套業務規則制定修訂情況作說明。

中新社報導，據上交所介紹，全面實行註册制配套業務規則的設計，將試點註册制中經受住了市場檢驗、實踐證明行之有效的制度，複製推廣至主板，進一步推進開門辦審核，提高透明度，增強市場約束，提高市場質量和效率。

針對板塊功能定位，上交所設置多元包容的上市條件，突出板塊特色，保持錯位發展；尊重主板市場習慣，保持主板投資者適當性要求不變，穩步推進主板交易機制改革並持續評估完善；繼續發揮科創板「試驗田」作用，在保薦機構跟投、詢價轉讓減持、做市機制等方面先行先試經驗。

上交所表示，配套業務規則以科創板試點註册制配套規則為基礎，進行擴展性、適應性修改和完善，並同步整合優化了規則體系。本次向市場徵求意見的9項業務規則主要涉及4方面，即發行上市審核、發行承銷、上市公司持續監管以及交易組織和管理相關規則。

在全面實行註册制中，上交所主板和科創板市場將如何把握各自定位？上交所相關負責人表示，主板改革是全面實行註册制的重中之重。上交所將承擔起註册制改革實施的主體責任，明確主板定位，優化主板發行上市條件；堅守科創板定位，推動形成錯位發展、功能互補、有機聯繫的多層次市場體系，全力服務好實體經濟發展。

下一步，上交所強調堅持「建制度、不干預、零容忍」方針，科學把握好穩定和發展的關係，以全面實行註册制為重點工程，推進資本市場建設。