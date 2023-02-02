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陸外交部稱：聯大主席表態一中原則「不會有任何偏離」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
匈牙利外交官克勒希於2022年9月當選聯合國大會主席，他1日抵達北京進行正式訪問。（新華社）
匈牙利外交官克勒希於2022年9月當選聯合國大會主席，他1日抵達北京進行正式訪問。（新華社）

聯合國大會主席克勒希近日到訪大陸，並會見外事高層。根據中共官方披露的訊息，克勒希在與大陸外長秦剛會面時強調，聯合國始終堅持一個中國原則，「不會有任何偏離」。

據大陸外交部官網消息，克勒希（Csaba Korosi）2日分別與中共中央外事辦主任王毅、大陸外長秦剛會面。王毅指出，大陸願與各國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序。王毅還強調，當前，中國成功克服疫情挑戰，經濟社會運行快速恢復正常。中國將繼續為維護中國人民的身體健康作出努力，也將為世界經濟穩定運行作出重要貢獻。

秦剛與克勒希會面時則表示，「中國的發展是和平與正義力量的增長，我們將高舉真正的多邊主義旗幟，以中國式現代化推動人類整體進步，以中國新發展為世界帶來新機遇」。

上述官方訊息提到，克勒希對秦剛指出，聯合國高度重視大陸的「大國影響和引領作用」，並強調，「聯合國始終堅持一個中國原則，不會有任何偏離」。

另，秦剛2日也與土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）通話，秦剛表示，大陸讚賞土方多次表示堅定奉行一個中國政策，支持土方走符合自身國情的發展道路，支持土方維護國家主權和安全，反對外部勢力干涉土內政。

他向土耳其呼籲，「希望土方重視中方在涉疆等問題上的關切，確保雙邊關係健康穩定發展。雙方要就地區事務加強溝通」。查武什奧盧則智指出，土方將一如既往奉行一個中國原則，「不會利用中國內部事務對中國進行抹黑攻擊」。

秦剛 聯合國 王毅

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