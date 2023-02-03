貴州687個重大項目集中開工

大陸貴州省本月1日舉行2023年一季度重大項目集中開工儀式。此次貴州全省集中開工重大項目687個，總投資3767.67億元（人民幣，下同）。

中新社報導，貴州省發改委負責人表示，貴州省堅持把產業投資作為重中之重，全力推動產業鍛長板補短板：開工新型工業化項目多達250個、總投資2008.93億元；聚焦隨意性、特意性和「資源、客源、服務」三大要素、四大行動，開工旅遊產業化項目則有62個、總投資290.55億元；聚焦保障糧食和重要農產品穩定安全、推進農業「接二連三」，開工農業現代化項目有95個、總投資292.75億元。

同時，貴州省堅持把產業配套等基礎設施作為重要支撐，全力推動聯網補網強鏈。貴州聚焦服務產業和強化支撐，在綜合交通、大水網、互聯網信息等基礎設施領域，開工項目88個、總投資312.73億元。

此外，貴州堅持把推動融合發展作為重要抓手，全力推動城鎮品質提升。貴州聚焦一群三帶、強省會、城鎮「四改」等，開工新型城鎮化項目157個、總投資756.86億元。

貴州還堅持把惠民生暖民心作為重要底線，全力推動公共服務設施提質升級。貴州聚焦教育、衛生健康雙提升等民生工程，開工項目35個、總投資105.86億元。