大陸軟體業務增長 去年收入破10兆
中國大陸工業和信息化部2月1日發布的數據顯示，2022年，大陸軟體和信息技術服務業（軟體業）運行穩步向好，軟體業務收入躍上10兆元（人民幣，下同）台階，盈利能力保持穩定，軟體業務出口保持增長。
中新社報導，數據顯示，2022年大陸軟體業規模以上企業逾3.5萬家，累計完成軟體業務收入10兆8126億元，同比增11.2%；軟體業利潤總額1兆2648億元，同比增長5.7%，主營業務利潤率回落0.1個百分點至9.1%。
2022年，大陸軟體業務出口524.1億美元，同比增長3.0%，其中軟體外包服務出口同比增長9.2%。軟體產品收入2兆6583億元，同比增長9.9%，其中，工業軟體產品實現收入2407億元，同比增長14.3%，高出全行業整體水平3.1個百分點。
分領域看，信息技術服務收入較快增長。2022年，收入7兆128億元，同比增長11.7%。其中，雲服務、大數據服務收入同比增長8.7%；集成（積體）電路設計收入同比增長12.0%；電子商務平台技術服務收入同比增長18.5%。
分地區看，東部地區保持較快增長，中、西部地區增勢突出，中部、西部地區高出大陸全國平均水平5.7、3.1個百分點。2022年大陸軟體業務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入7兆4537億，佔全國軟體業比重68.9%。
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