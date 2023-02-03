東莞新政獎勵 外企最高可獲1億元

廣東東莞市政府1日發布2023年「一號文」，涉及產業培育和企業發展各項獎勵、補貼資金約15億元（人民幣，下同），其中對通過利潤再投資的外資企業，可給予最高1億元獎勵。

中新社報導，東莞市政府當天發布《關於堅持以製造業當家推動實體經濟高質量發展的若干措施》，從大產業、大平台、大項目、大企業、大環境五大方面，推出推動製造業高質量發展的20條政策、75項措施。

根據「一號文」，東莞在創新產業項目方面將綜合運用貸款貼息、事後補助等方式支持企業增資擴產，單個項目給予最高1000萬元補助，將引導製造業企業擴大技改投資，單個項目按不超過新設備購置額的10%，給予最高1000萬元補助；將鼓勵外資企業通過利潤再投資等做法加大投資力度，可給予每家企業最高1億元獎勵。

東莞將大力支持製造業科技創新，建設「市重大科技項目庫」，對產業化績效突出的項目給予最高500萬元獎勵。此外，計劃在2023年認定不少於20個智能工廠（車間），給予最高1000萬元補助。

據了解，東莞將聚焦產業新機遇，引進2到3個戰略科學家團隊開闢發展新領域新賽道，並根據任務目標分期給予最高1.5億元資助。

該市還將大力實施「投資東莞」全球推廣行動，在2023年重點招引一批投資額30億元以上項目，對在項目引進中起到實質性促成作用的個人、團隊或法人單位給予最高300萬元獎勵。