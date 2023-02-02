陸商務部：今年要重點穩住出口貿易

大陸國務院新聞辦公室2日舉行新聞發布會，商務部對外貿易司司長李興乾表示，2022年是大陸外貿發展極其艱難的一年，今年要重點穩住出口貿易、合理擴大進口，以及穩定外貿產業基礎，要穩定出口對國民經濟的支撐作用。

李興乾指出，當前世界經濟衰退風險上升，外需增長顯著放緩，國際供應鏈格局也在加速重構，外貿發展環境是極其嚴峻的。2023年初的時候，大陸通過修改《對外貿易法》，已經取消了對外貿易經營者備案登記，實質是賦予所有的市場主體外貿經營權，這是中國大陸外貿經營管理領域的重大改革舉措。

李興乾提到要重點落實好四項舉措，一是強化貿易促進，密切供應商和採購商對接，穩住出口貿易。舉辦廣交會等一系列線下展會，支持企業參加境外各類專業展，創造更多的貿易機會；二是合理擴大進口，密切同貿易夥伴的合作關係，發揮中國超大規模市場優勢，擴大各國優質產品進口，從而穩定全球供應鏈。

三是深化貿易創新，促進跨境電商、海外倉等新業態持續、健康發展；四是穩定外貿產業基礎，在做強一般貿易的同時，支持加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移升級。

同時，將加大現代服務業領域開放力度，推動合理縮減外資准入負面清單，並依託重大經貿展會和各類投資促進機制，支持各地結合開展招商引資活動。會上還回應了「限制太陽能電池生產技術出口」一事，指稱外界指中國大陸開始更廣泛停止技術輸出的說法存在理解偏差。中方正收集意見及研究，未來將繼續堅持開放合作。