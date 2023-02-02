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影／小三通後續怎麼做？邱太三：「專案」已不會是方案

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會昨天在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，陸委會主委邱太三出席，並在期間接受媒體訪問回應小三通後續執行政策。（記者林伯東／攝影）
海基會昨天在台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」，陸委會主委邱太三出席，並在期間接受媒體訪問回應小三通後續執行政策。（記者林伯東／攝影）

小三通春節專案即將到期，後續會如何施行備受關注，對此陸委會主委邱太三2日指出，「專案」已經沒有在方案裡面，後續「會更往前走」。

邱太三2日出席於美福大飯店舉行的2023年大陸台商春節聯誼活動，他於媒體訪問時指出，小三通到1日為止，整體總人數是3,594位，包含國人、陸配、陸生以及其他人道專案部分，馬祖大概有295位左右，整體狀況從第一天的陽性確診率將近19%，降到現在只有2%，「這都是很好評估現象」。

他透露，陸委會已經根據現有狀況寫了一些評估方案報請上級邀集交通部、衛福部、CDC等相關部會討論，「以這樣的基礎，未來當然會朝向常態化」。

對於小三通後續「常態化」的宣布時程，邱太三則指出，「這幾天就要做確認，這幾天會盡速做參考，常態化是方案之一」。就目前除了「常態化」以外，還有什麼方案？他則進一步表示，「我就直白的講，專案已經沒有在方案裡面，會更往前走」。

此前小三通是在2022年12月22日由陸委會宣布行政院院會通過的「金馬地區民眾春節交通專案」，惟對於往來身分、船班數量都有所限制，實施期間從1月7日到2月6日。而公開資料顯示，在疫情前的2019年小三通往來則達202萬7,570人次。

小三通 陸委會 春節 邱太三

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