影／確認收到大陸提議增加兩岸直航航點 邱太三仍未鬆口

大陸官方日前已經致函我方，希望將兩岸現有4個直航航點增加，恢復廣州等16個航點，對此陸委會主委邱太三坦誠，去年就已經有廣東台商反映過，但他並未鬆口是否打算恢復更多航點，僅提到大陸疫情仍有不確定性，仍需要對方協助相關必要評估資訊的提供。

邱太三2日中午出席2023年大陸台商春節聯誼活動，在致詞時他提到，政府秉持不挑釁、不冒進的基本精神跟原則，持續推動兩岸和平穩定，「我們期盼大陸能夠有相對應作為」。

對於兩岸航點增加議題，邱太三指出，廣東等地台商多次跟政府建議盡快恢復空運直航航點或者小三通客運，「政府都放在心上，也持續做各項評估跟準備，事實上也有一定程度交換各項資訊」，雙方也有「溝通跟試探」。不過他強調，疫情對兩岸都是不可控因素，導致雙方彼此都有顧慮跟考量，「很多原先規劃，在疫情可控的條件之下，難做施展」。他允諾，在疫情可控前提下一定會逐步恢復兩岸人民交流，達到舒緩台海情勢緊張。

會後受訪時，邱太三進一步指出，疫情之前兩岸大陸有51個航點、台灣有10個航點，因為疫情關係最後只剩4個航點，「本來要增加航點的建議，也不是只有16個」，但他重申，大陸疫情起起伏伏、各地管控措施不是那麼容易確定、被信賴，有些地方層層加碼，導致業者評估認為風險相當大，再加上去年10月底廣州突然取消七成以上航班，都造成業者跟旅客相當不方便。

他指出，未來希望雙方能積極合作評估不僅是這16個航點，相關部門會蒐集大陸疫情狀況、隔離措施、這都是政府部門會去做整體評估考量，最後再討論做決定。究竟時間點會在何時？邱太三表示，需要對方協助相關必要評估資訊，「如果資訊越多、越透明、政策越穩定，速度就會越快」。

至於怎麼解讀大陸主動致函我方？邱太三則表示，大家可能關注的是政黨輪替、民進黨執政之後到底怎麼樣，但他強調，過去兩岸簽了23項協議都持續有不同層次運作，第一層次是資訊提供、第二層次是狀況與個案的緊急處理，而這次問題則是「政策性決定，到底要不要恢復要有比較多評估，雙方必須有資料提供，才能對於推動會有很大幫助」。