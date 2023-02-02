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殲20將上A股 中航電測2日復牌一字漲停

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
生產殲20的成飛集團，將被中航電測收購，中航電測2日復牌後一字漲停。圖為殲20。新浪軍事
生產殲20的成飛集團，將被中航電測收購，中航電測2日復牌後一字漲停。圖為殲20。新浪軍事

中航電測1日晚間發布發行股份收購資產預案公告，將收購擁有人民幣1,500億元資產的航空工業成飛（成飛集團），成飛集團為生產包括殲20在內的殲擊機廠家。

上海財聯社報導，在利多消息激勵下，中航電測2日復牌後一字漲停，截至午間收盤，獲得718萬手，近人民幣91億元資金封單。

中航電測2日表示，公司擬透過發行股份方式購買航空工業集團持有的航空工業成飛100％股權，本次交易完成後，航空工業成飛成為公司全資子公司，之後將新增航空武器裝備整機及部附件研製生產業務，並主要聚焦於航空主業。

中國基金報報導，從航空工業成飛的官方微信公號來看，殲20飛機是重要的宣傳名片。今年1月11日，殲20將迎來首飛12周年。

成飛集團的官網顯示，航空工業成都飛機工業（集團）創建於1958年，是大陸航空武器裝備研製生產和出口主要基地、民機零部件重要製造商。

在軍機方面，研製生產了殲5、殲7、梟龍、殲10等系列飛機數千架。在民航機方面，與成飛民機公司一同承擔了大型客機C919、新支線客機ARJ21等的研製生產，當前也在大力發展無人機產業。

殲20 人民幣 資產

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