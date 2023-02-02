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蘇納克上任100天：英國內閣醜聞與經濟衰退困鬥

人民幣中間價大升362點 創近7個月新高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
人民幣中間價2日大升362點 創近7個月新高。歐新社）
人民幣中間價2日大升362點 創近7個月新高。歐新社）

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾鴿派言論壓低美指影響，2日人民幣兌美元中間價報6.7130，較上日上調362個基點，創近七個月高。人民幣在岸價、離岸價均一度升穿6.71。

截至下午1時35分，在岸價（CNY）報6.7115，離岸價（CNH）報6.7154。

中國證券報報導，中金公司外匯專家李劉陽認為，2月匯率季節性不明顯，人民幣匯率或更多受到美元指數的影響。而美國通膨放緩帶動美聯儲加息預期回落，大陸與歐洲經濟站穩預期帶動風險偏好走強造成美元承壓，即使短期美元指數可能會因為風險偏好的變化和衰退交易而有所反彈，但基本面條件的變化讓美元重回新高的可能性正在進一步降低。

從境內看，李劉陽表示，預計春節後境內經濟內生活力或較快回升，政策層面或進一步發力。此外，短期出口放緩壓力仍大。在大陸經濟快速修復的背景下，境外資金對大陸股市展現出更多關注，境外投資者對大陸債券的減持情況也出現了逆轉，股債市場可能會吸引資金流入。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，經濟穩金融穩，經濟強貨幣強。大陸經濟加速重啟是2023年人民幣匯率逆轉的有利條件。

此外，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日開展人民幣660億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2%。據此計算，單日淨回籠量達到人民幣4,010億元，為連續第二日淨回籠且力度加大。

路透統計，本周逆回購到期總額為人民幣1兆6,080億元，其中2日到期量人民幣4,670億元，為周內高點。1日公開市場淨回籠量為人民幣2,920億元。

人民幣 美國

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