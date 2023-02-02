大陸保時捷Panamera官網只售55萬？近600客戶瘋搶下單

大陸寧夏銀川豪車保時捷中心日前上線一輛Panamera，價格僅為12.4萬元人民幣（約55萬元台幣），隨即遭近600民眾瘋搶，保時捷發現已立即下架，並與下單客戶展開協商。

有網友支付911元人民幣（約1059元港幣）完成下訂，疑是系統漏洞搞烏龍，目前官方已下架該連結，並與首單用戶達成協議。

濟南時報報導，有網友反映1月30日，銀川保時捷中心上線了12.4萬人民幣一輛的Panamera車型，該連結產生598個預訂單後，保時捷隨即下架了這輛車，用戶無法登錄，但使用者的預訂記錄系統中有保留，此事傳出後引發網友熱議。

另據「新黃河」報導，銀川保時捷中心銷售端一位工作人員表示，網傳消息基本屬實，該工作人員稱：「保時捷小程序上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。」

媒體詢問該問題是否屬於系統漏洞時，工作人員表示：「這種問題也是第一次出現，接下來會將問題回饋給負責小程序的相關工作部門。」並稱目前已與首單使用者達成協議，具體協定內容暫不方便透露，其他下單用戶客服正在陸續溝通當中，爭取給用戶一個滿意答覆。

保時捷官方銷售小程序顯示，目前同款保時捷Panamera的銷售價為123.9萬元人民幣。

此消息一度衝上網絡熱搜，網友紛紛評論「應該是技術人員上架不小心打錯了。應該是124萬」、另有網友調侃「是上線了12.4萬一輛的Panamera模型吧」，還有人稱「應該涉虛假宣傳了吧。如果可以隨便取消不受懲罰，那以後很多商家都可以玩這種促銷套路來引流了」、「這明顯合同違約啊，一定會給違約金吧」。