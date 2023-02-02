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外媒：美國投資者已向中國人工智能領域投入數十億美元
集微網消息，據路透社2日報道，一份報告顯示，2015-2021年，包括英特爾、高通公司在內的美國投資者佔中國人工智能公司投資的近五分之一。
報告由喬治城大學的技術政策小組CSET發佈，正值美國對人工智能、量子和半導體投資的讅查越來越嚴格之際，拜登政府準備公佈對美國資助中國科技公司的新限製。
報告顯示，167名美國投資者參與了401筆交易，約佔同期對中國人工智能公司投資的17%。這些交易代表投資總額為402億美元，佔中國人工智能公司6年期間融資總額的37%。從數據提供商Crunchbase獲取信息的報告中，尚不清楚有多少資金來自美國公司。
數據顯示，Qualcomm Ventures 和 Intel Capital 分別參與了13筆和11筆對中國人工智能公司的投資，超過了 GGV Capital，GGV Capital在該領域的投資總額為43筆。
路透社指出，拜登政府預計今年將公佈一項行政命令，限製美國對敏感的中國科技行業投資。
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