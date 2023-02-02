快訊

10點開放搶優惠票 台灣虎航飛日韓12個人氣航點

Fed升息1碼如預期！台股早盤漲逾百點 台積電開漲8元至538元

專訪日本學者：新疆正發生「中國特色的種族滅絕」

昆山台企衝刺開門紅 仁寶員工返崗率逾95%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
仁寶電腦加工生產線，全自動化的生產設備正在運轉。「昆台一家親」微信公眾號
仁寶電腦加工生產線，全自動化的生產設備正在運轉。「昆台一家親」微信公眾號

年味尚未散去，昆山的台商台企已經摩拳擦掌，紛紛投入新一年的「拼搶」，作為昆山台企的領頭羊，人民幣千億級的仁寶電腦春節期間不打烊，持續生產滿足客戶的需求，截至2月1日，生產已全面恢復，員工返崗率超過95%。

「昆台一家親」微信公眾號報導，走進仁寶電腦加工生產線，全自動化的生產設備正在運轉，員工認真作業，忙著完成新一年厚厚的訂單，生產線上一片忙碌景象。

該公司行政資源管理本部處長魏國和表示，近期公司各崗位都開啟「奮戰開門紅」模式，全力以赴忙生產、趕進度。同時，相關部門傾情服務、耐心指導，也更加堅定了企業發展的信心，企業正在努力爭取更多訂單，努力在第1季就開好頭、起好步，為全年的穩健發展打好基礎。

昆山台青創業企業瑪冀電子的生產線，機器聲轟鳴，有節奏地運轉。90後臺青人力資源部主管廖劭桓介紹，公司是大年初七開工的，3天內員工返崗率已經達到100%。

廖劭桓是臺灣大學畢業，經學長「傳幫帶」來到昆山求職，很快就成為了瑪冀電子中層骨幹，「去年受上海疫情波及，公司4月曾經停工一個月，在板塊部門的幫助下，迅速復工復產、滿產達產，2022年實現營收人民幣3.5億元、年增20%。

隨著今年全面放開入境限制，瑪冀電子對歐美市場躍躍欲試，正在積極對接谷歌、高通等潛在客戶，準備「越洋出海」拓市場、搶訂單。此外，今年瑪冀位於花橋的新廠區也將建成投用，預計全年產值將突破人民幣4.6億元，年增31%。

去年剛被認定為國家專精特新「小巨人」企業的優德精密也已經開工，正在鉚足幹勁忙生產，爭分奪秒趕訂單，力爭連續生產、連續穩產、連續高產，應戰產銷旺季。

今年是優德精密總經理陳志偉跨越海峽，來到優德精密的第11個年頭，在他的帶領下，這些年公司成長業績極為亮眼：汽車模具零部件市場佔有率全國名列前茅，近3年年均研發費用投入占比約5%，個別精密模具零部件最高製造精度達2微米，相當於一根頭髮直徑的四十分之一。

陳志偉說：「咱們中國人有句古話叫厚積薄發，疫情這三年也積攢了潛在的成長空間。」

兔年伊始，優德精密既籌畫「走出去」，也打算「引進來」，將與德國等地供應商、合作夥伴加快互動頻率，力爭搶佔更高市佔。同時，企業還將加大力度佈局自動化設備零部件、製藥模具與醫療器材零部件領域，努力實現高品質可持續發展。

人民幣 疫情 客戶

延伸閱讀

福州大學畢業生招聘 首設台企專區

電動自行車抽查 2成不合格

美國印度擴大科技合作

粵開工專車 載回千萬務工大軍

相關新聞

兩岸航點復飛 優先考慮16城

對於兩岸直航航點恢復的問題，大陸國台辦昨（1）日證實，大陸航空主管部門已透過「海峽兩岸空運協議」聯繫渠道致函台灣方面表示...

遼寧衝交通基建 今年是首戰之年

根據大陸遼寧省交通運輸廳消息，遼寧省2022年累計完成交通運輸基礎設施投資459.7億元（人民幣，下同），同比增長20%...

北京台青自創烘焙品牌 重新出發

2013年，當多數大陸消費者還聞所未聞「軟歐包」，也尚不習慣以更高價格購買「不過是早點」的麵包，以原麥山丘為代表的烘焙品...

春節後搶抓開局 浙江民企幹勁足

不到上午8點，位於杭州市蕭山區河上鎮的杭州科百特過濾器材有限公司廠區外，停車已是一位難求。經過春節假期，這家生產各類過濾...

北京50個重大項目 一月率先開工

根據北京市發展和改革委員會消息，北京今年一季度計畫開工160項市區重大項目，總投資近2700億元（人民幣，下同）。其中，...

電動自行車抽查 2成不合格

中國大陸國家市場監管總局1月31日通報2022年電動自行車和電動自行車電池產品質量監督抽查情況。通報顯示，本次抽查了26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。