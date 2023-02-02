昆山台企衝刺開門紅 仁寶員工返崗率逾95%

年味尚未散去，昆山的台商台企已經摩拳擦掌，紛紛投入新一年的「拼搶」，作為昆山台企的領頭羊，人民幣千億級的仁寶電腦春節期間不打烊，持續生產滿足客戶的需求，截至2月1日，生產已全面恢復，員工返崗率超過95%。

「昆台一家親」微信公眾號報導，走進仁寶電腦加工生產線，全自動化的生產設備正在運轉，員工認真作業，忙著完成新一年厚厚的訂單，生產線上一片忙碌景象。

該公司行政資源管理本部處長魏國和表示，近期公司各崗位都開啟「奮戰開門紅」模式，全力以赴忙生產、趕進度。同時，相關部門傾情服務、耐心指導，也更加堅定了企業發展的信心，企業正在努力爭取更多訂單，努力在第1季就開好頭、起好步，為全年的穩健發展打好基礎。

昆山台青創業企業瑪冀電子的生產線，機器聲轟鳴，有節奏地運轉。90後臺青人力資源部主管廖劭桓介紹，公司是大年初七開工的，3天內員工返崗率已經達到100%。

廖劭桓是臺灣大學畢業，經學長「傳幫帶」來到昆山求職，很快就成為了瑪冀電子中層骨幹，「去年受上海疫情波及，公司4月曾經停工一個月，在板塊部門的幫助下，迅速復工復產、滿產達產，2022年實現營收人民幣3.5億元、年增20%。

隨著今年全面放開入境限制，瑪冀電子對歐美市場躍躍欲試，正在積極對接谷歌、高通等潛在客戶，準備「越洋出海」拓市場、搶訂單。此外，今年瑪冀位於花橋的新廠區也將建成投用，預計全年產值將突破人民幣4.6億元，年增31%。

去年剛被認定為國家專精特新「小巨人」企業的優德精密也已經開工，正在鉚足幹勁忙生產，爭分奪秒趕訂單，力爭連續生產、連續穩產、連續高產，應戰產銷旺季。

今年是優德精密總經理陳志偉跨越海峽，來到優德精密的第11個年頭，在他的帶領下，這些年公司成長業績極為亮眼：汽車模具零部件市場佔有率全國名列前茅，近3年年均研發費用投入占比約5%，個別精密模具零部件最高製造精度達2微米，相當於一根頭髮直徑的四十分之一。

陳志偉說：「咱們中國人有句古話叫厚積薄發，疫情這三年也積攢了潛在的成長空間。」

兔年伊始，優德精密既籌畫「走出去」，也打算「引進來」，將與德國等地供應商、合作夥伴加快互動頻率，力爭搶佔更高市佔。同時，企業還將加大力度佈局自動化設備零部件、製藥模具與醫療器材零部件領域，努力實現高品質可持續發展。