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特斯拉降價換量，計劃上海工廠每周生產2萬輛汽車

集微網／ 集微網

集微網消息，據路透社今（1）日報道，特斯拉的一份內部備忘錄顯示，公司計劃在未來兩個月提高上海工廠的產量，以滿足其暢銷車型大幅降價引發的需求。

根據這份備忘錄，特斯拉公司計劃在2月和3月每周平均生產近2萬輛汽車，這接近去年9月份的水平。去年9月，特斯拉上海工廠生產了82088輛Model 3和Model Y汽車。

對此，特斯拉尚未發表評論。

特斯拉此前為刺激電動汽車銷量已大降價，分別發生在去年12月和今年1月，這引發了人們對需求和庫存積累的擔憂。1月6日，特斯拉將中國市場上的Model 3和Model Y的售價分別下調6%和13.5%。根據數據顯示，1月9日~15日，特斯拉電動汽車在中國市場的平均日銷量達到了12654輛，同比增長了76%。

公司CEO埃隆·馬斯尅給出了降價的解釋：降價在提振消費者需求方面起著重要作用，並且隨著柏林、得州工廠產量的上升，單車成本也會隨之下降。

此外，多位分析師和投資者表示，特斯拉在全球範圍內對其電動汽車降價高達20%的擧措，可能會刺激一些新的顧客需求，但也將迫使同行以更低的價格做出回應，否則就有掉隊的風險。

雖然去年車輛降價侵蝕了利潤，但特斯拉近日交出了營收、利潤雙雙強於市場預期的四季報。馬斯尅同時預計，2023年的交付量有可能達到200萬輛。

（校對/曹傑）

特斯拉 電動汽車

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