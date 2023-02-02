習近平：加快科技自立自強 解決「卡脖子」

據新華社報導，中共中央政治局一月卅一日就「加快構建新發展格局」進行第二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時要求加快構建新發展格局，堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。

二○二○年十月中共十九屆五中全會通過的「十四五」規劃中正式提出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

據新華社報導，習近平表示，只有加快構建新發展格局，才能夯實經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性，才能增強生存力、競爭力、發展力、持續力。

習近平提出，要堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費。

他並要求，完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。

習近平指出，要繼續把發展經濟的著力點放在實體經濟上，扎實推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，打造具有國際競爭力的數字產業集群。優化生產力布局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

他還表示，要防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。進一步深化改革開放，推進高水平對外開放，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與國際經貿規則談判，推動形成開放、多元、穩定的世界經濟秩序。