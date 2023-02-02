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李克強細數政績 經濟成長物價穩

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
將卸任的大陸國務院總理李克強近期密集展開「畢業旅行」，他一月卅日前往中國人民銀行、外匯管理局視察時強調，應持續加大金融對擴大消費和有效投資的支持。（新華社）
將卸任的大陸國務院總理李克強近期密集展開「畢業旅行」，他一月卅日前往中國人民銀行、外匯管理局視察時強調，應持續加大金融對擴大消費和有效投資的支持。（新華社）

即將卸任的大陸國務院總理李克強近期密集視察國務院各部門，一月卅日，李克強前往中國人民銀行、外匯管理局考察並召開座談會時，細數過去十年大陸經濟與金融發展成就，包括十年經濟年均增長百分之六點二，消費者物價指數（ＣＰＩ）年均漲幅控制在百分之二左右。

據新華社報導，李克強說，這些年面對多輪外部衝擊，大陸外匯存底始終保持在三兆美元以上，人民幣匯率基本穩定、在國際主要幣種中相對穩健，為穩定外貿、金融、經濟等提供了有力支撐。

他指出，近些年大陸金融改革發展有力支持了經濟發展。從過去十年周期看，經濟年均增長百分之六點二、從人民幣五十三兆元大幅增加到一百廿一兆元；金融機構總資產大幅增加到四百多兆元，股市債市規模位居全球第二。

李克強說，目前大陸企業和個體工商戶等超過一億六千萬戶，是十年前的三倍。過去十年，圍繞緩解中小微企業、個體工商戶「融資難、融資貴」問題，引導貸款利率持續下降，以保市場主體來穩就業、保民生。過去五年普惠小微貸款餘額年均增長百分之廿四，去年企業貸款平均利率較五年前下降一個百分點、是改革開放以來的最低。

李克強稱，在這個過程中，他堅持不搞「大水漫灌」、不超發貨幣，在全球通膨背景下，為中國大陸穩物價提供了基礎條件，去年大陸ＣＰＩ僅上漲百分之二，十年周期的年均漲幅也在百分之二左右。

他還提到，十年來，大陸國務院運用市場化、法治化方式，有效防範金融市場異常波動風險，及時穩妥處置中小金融機構、房地產企業、網貸等風險，守住了不發生系統性風險的底線。

李克強強調，中國大陸應持續加大金融對擴大消費和有效投資、優化結構的支持，改善民營經濟和中小微企業融資環境，防範化解金融風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

李克強 人民幣

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