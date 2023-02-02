春節後搶抓開局 浙江民企幹勁足

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

不到上午8點，位於杭州市蕭山區河上鎮的杭州科百特過濾器材有限公司廠區外，停車已是一位難求。經過春節假期，這家生產各類過濾器材的企業如今已滿負荷進入生產狀態。

新華社報導，從最常見的淨水器過濾膜到醫藥、晶片行業使用的過濾產品，在科百特公司的清潔廠房內，目前能生產10000多種不同規格的過濾產品。

企業相關負責人表示，目前生物醫藥和半導體行業的訂單需求最為旺盛，基本都已排到3個月後。除了產線上忙碌，目前公司已有1000人左右的研發設計團隊，僅春節假期在籌備研發的新項目已有60多項。

時值春節後集中開工期，在民營經濟大省浙江，不少企業「搶抓開局」。

在位於三門經濟開發區的元創科技股份有限公司煉膠廠房裡，也是一派忙碌景象。公司董事長王文傑說，企業提早制定福利政策，全力留人保障開年用工。「目前員工到崗率已超過95%，一線員工全力以赴趕訂單，管理部門籌劃二期項目建設，大家幹勁很足。」

針對企業開年用工等「老煩惱」，浙江省人社廳等部門密集開展招聘，積極組織企業組團赴省外招聘，預計線上線下招聘活動320場。

春節 團隊

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