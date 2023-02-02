北京台青自創烘焙品牌 重新出發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2013年，當多數大陸消費者還聞所未聞「軟歐包」，也尚不習慣以更高價格購買「不過是早點」的麵包，以原麥山丘為代表的烘焙品牌橫空出世，一度掀起跨城代購的熱潮。當時的行政主廚、台灣麵包大賽冠軍林育瑋，曾是原麥山丘品質保證的金字招牌。他從2012年便自台灣搬到北京加入原麥山丘，參與其初創到成熟的過程；但在2019年，林育瑋選擇了離開帶來過無限風光的原麥山丘，自創烘焙品牌，重新出發。

中新社報導，在原麥山丘工作的幾年，林育瑋從零開始熟悉大陸市場，了解到消費者希望吃到無香精色素的「原始」麵包，他也是因此開發出「返璞歸真」的軟歐包產品。那時很多消費者關注到原麥山丘，正是因這類質樸麵包的稀缺性。

隨著這種新烘焙標準的樹立，幾年間，大陸烘焙市場有了明顯變化和成長，以店內新鮮烘焙與優質健康食材為賣點的手工麵包店愈來愈多，「懂麵包」的消費群體愈來愈大。林育瑋認為，這是市場優化的標誌。

林育瑋表示，隨著原麥山丘成長為成熟品牌，相應地不易再作太多新的嘗試與改變；但作為麵包師，他希望不斷研究開發各類麵包甜點，也希望消費者對他有新的了解。因此，2019年與原麥山丘合約期滿時，他決定突破自己，重新創業。

2020年，林育瑋與合夥人籌備自創烘焙品牌。過去八年積累的人脈與顧客群，給了他自立門戶的底氣。2021年8月，林育瑋與合夥人在北京751藝術區開啟了第一家「㞭客烘焙」。

㞭客的「㞭」字，巧妙化用了店鋪所在的大山子社區名稱，同時也是誠意「待客」的諧音。新店主打高品質吐司，同時售賣從歐包、曲奇到甜點幾乎全品類的烘焙產品。

2021至2022年的疫情起伏，對新開業的店鋪有更大的挑戰。林育瑋坦言疫情期間損失很重，但並未改變他在北京創業的信心，因為「消費者記得我們」。

烘焙 麵包 品牌

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