遼寧衝交通基建 今年是首戰之年
根據大陸遼寧省交通運輸廳消息，遼寧省2022年累計完成交通運輸基礎設施投資459.7億元（人民幣，下同），同比增長20%。其中，公路港口水運完成242.4億元，鐵路民航完成62.3億元，軌道交通完成155億元，交通基礎設施建設實現躍升。
中新社報導，2023年是遼寧省啟動實施全面振興新突破三年行動的首戰之年。遼寧將擴大交通投資，推動實施億元以上重點項目112項，總投資4878億，三年力爭完成投資突破1750億，年均增長率不低於15%。
同時，未來遼寧省還將著力實施補網聯網強鏈工程，重點實施高速公路聯網加密、幹線公路提質升級、幹線鐵路網能力提升、農村公路暢通、樞紐一體銜接、公路網安全能力提升等六大工程，不斷完善綜合立體交通網建設。
在著力提升港口樞紐能力服務開放發展方面，遼寧省將完善全省港口規畫布局，加快推進港口基礎設施建設，推進港口集疏運體系建設，強化港口物流運營組織。未來三年中，遼寧省將繼續拓展班輪航線，深化水運、公路、鐵路合作，集裝箱班輪航線突破200條、商品車中轉量突破90萬輛，中歐班列突破1000列，推動形成海陸互濟的東北海陸大通道。
為有效提升綜合運輸服務能力，遼寧省將突出抓好綜合客貨樞紐建設、農村三級物流體系建設和城鄉客運公交一體化發展，大力提升旅客出行服務品質，加快構建全鏈條、一體化的交通物流服務系統和多層次、高品質的旅客出行服務體系。
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