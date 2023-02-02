北京50個重大項目 一月率先開工

根據北京市發展和改革委員會消息，北京今年一季度計畫開工160項市區重大項目，總投資近2700億元（人民幣，下同）。其中，1月分集中開工50個重大項目，總投資大約486億元，持續發揮重大項目對北京市投資的重要支撐和引導帶動作用。

中新社報導，據北京市發展和改革委員會相關負責人介紹，今年，北京將抓住重大項目建設這個重要指標，有力有序推動重大項目應開盡開、應復早復。1月分集中開工的50個重大項目中，投資超過10億元的項目有12個，總投資超420億元。50個重大項目突出激發民間投資活力，其中社會投資項22個，占比超四成，總投資超340億元。

此次集中開工的重大項目聚焦現代化產業體系，開工永豐數字科技中心、北京奔馳純電動車型升級改造等12個「高精尖」產業項目；聚焦現代化基礎設施體系，開工京唐城際鐵路北京隧道段、第四使館區配套道路等21個基礎設施項目；聚焦城市更新行動落地，開工城市副中心老城地區主次幹路電力架空線入地等8個城市更新項目；聚焦惠民生暖民心實事，開工昌平回天地區清華大學附小二期等9個民生改善項目。

負責人表示，這些項目建成後將進一步優化城市功能、塑造城市格局、提升城市品質，助力增強城市發展後勁和活力。

負責人指出，在抓好這50個重大項目開工的同時，北京今年將堅持按季度推動市區重大項目開工建設。一季度計畫開工160項市區重大項目，後續2月分、3月分計畫開工項目110個，總投資近2200億元。各區、各部門將加大協調服務力度，為今年一季度投資平穩開局提供有力支撐。

2022年，北京固定資產投資同比增長3.6%。負責人表示，2023年，北京將繼續發揮市重點工程品牌效應和示範引領作用，集中推進100個重大科技創新及高精尖產業項目、100個重大基礎設施項目和100個重大民生改善項目，對全市投資支撐比率將保持在三成以上，以重大項目帶動擴大有效投資。