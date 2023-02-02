兩岸航點復飛 優先考慮16城

對於兩岸直航航點恢復的問題，大陸國台辦昨（1）日證實，大陸航空主管部門已透過「海峽兩岸空運協議」聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機，希望可優先考慮恢復廣州等16個，台灣民眾反應較為集中的航點。

據了解，兩岸目前直航航點只有北京、上海、成都及廈門等四個城市，隨著大陸全面解封，兩岸航空業者及台商均希望進一步擴大直航城市。

中國航空運輸協會昨日發表聲明稱，大陸民航業務技術人員已透過兩岸民航聯繫人渠道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮1日晚間透過「答記者問」方式，進行證實和回應。

她說，2月1日，大陸航空主管部門已透過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。「希望貴我（台灣、大陸）雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。」

朱鳳蓮說，我們（大陸）認為，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，我們高度重視並已全面做好相關準備。

她表示，我們希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸同胞。

對於中國航協下午的聲明等陸方說法，陸委會晚間回應表示，將洽民航局進一步了解。