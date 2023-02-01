A股全面註冊制 新股一字漲停將成歷史

大陸證監會1日宣布全面實施股票註冊制，最大的改變就是新股上市前五個交易日沒有漲跌幅限制，以往新股上市首日一字漲停44%的限制將成為歷史，第六個交易日則維持現行的10%漲跌幅限制。

一財網報導，Wind資料顯示：去年以來，滬深主板共有75檔個股上市，其中64檔個股上市首日漲停44%，例如2月1日上市的信達證券就是以漲停價11.88元收盤。

資深投行人士王驥躍說，不設價格漲跌幅限制，給予新股上市初期充分博弈，科創板、創業板已探路成功，這也意味著，主板新股上市前五日連續一字板不復存在了。

沒有了漲跌停限制，就要優化相應的「冷靜機制」，《交易規則》調整盤中臨時停牌機制為盤中成交價格較當日開盤價格首次上漲或下跌達到或超過30%、60%的各停牌10分鐘。

而在此前，主板股票盤中成交價較，當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過10%的，交易所將會對其實施盤中臨時停牌。

同時，借鑒科創板和創業板，修訂後的《交易規則》對於股票連續競價階段限價申報的有效申報價格，作出了規定：買入申報價格不得高於買入基準價格的102%和買入基準價格以上十個申報價格最小變動單位的孰高值；賣出申報價格不得低於賣出基準價格的98%和賣出基準價格以下十個申報價格最小變動單位的孰低值。其中，「10個申報價格最小變動單位」的機制安排是在創業板、科創板的基礎上新增的。

另外，新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。