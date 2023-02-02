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西藏外貿進出口總值46億 尼泊爾居第一大貿易夥伴

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據拉薩海關消息，2022年，西藏自治區對尼泊爾進出口15.63億（人民幣，下同），尼泊爾穩居第一大貿易夥伴。

中新社報導，據拉薩海關統計，2022年，西藏自治區外貿進出口總值46.01億元，同比（下同）增長14.6％。其中，出口43.09億元，進口2.92億元，貿易順差40.17億元。 　　

拉薩海關綜合業務一處負責人瓊達介紹，2022年，西藏自治區外貿克服多重不利因素實現正增長，增速高於大陸全國總體6.9個百分點。

「拉薩市是西藏自治區外貿的主要支撐，進出口44.46億元，增長22.9％，占同期西藏自治區外貿進出口總值的96.6％。」瓊達說。 　　

另據了解，2022年，西藏自治區外貿還呈現以下特點，民營企業潛力巨大。民營企業進出口44.90億元，占同期西藏自治區外貿進出口總值的97.6％。一般貿易進出口增速較快，達30.83億元，增長36.7％，占同期西藏自治區外貿進出口總值的67.0％。主要貿易夥伴進出口保持基本穩定。

西藏 自治區 海關

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