電動自行車抽查 2成不合格

中國大陸國家市場監管總局1月31日通報2022年電動自行車和電動自行車電池產品質量監督抽查情況。通報顯示，本次抽查了262家企業生產的295批次電動自行車和電動自行車電池產品，發現62批次產品不合格，抽查不合格率為21.0％。

中新社報導，從產品類型看，電動自行車抽查不合格率為20.5%。本次在流通領域抽查了大陸13個省（區、市）195家企業生產的195批次產品，發現40批次產品不合格。該產品此前3年抽查不合格率分別為15.1％、24.9％、20.5％。

經技術機構分析，電動自行車不合格的主要原因，一是生產企業質量控制不嚴格，出廠檢驗不到位，存在車速超標準要求、無提示音、少裝錯裝零部件等現象。

二是生產企業使用的零部件一致性不好，同一批次產品存在質量差異。本次抽查主要涉及產業集聚區天津市、江蘇省、廣東省的生產企業，分別抽查檢驗了79批次、56批次、21批次產品，抽查不合格率分別為24.1％、10.7％、28.6％。

電動自行車電池抽查不合格率為22.0％。在流通領域抽查了17個省（區、市）67家企業生產的100批次產品，發現22批次產品不合格，抽查不合格率為22.0％。

經技術機構分析，產生不合格的主要原因有兩方面。一是產品實際容量達不到標稱額定容量；二是關鍵生產工藝、關鍵原材料及關鍵部件質量控制不嚴格。本次抽查主要涉及產業集聚區浙江省、江蘇省、廣東省的生產企業，分別抽查檢驗了22批次、11批次、15批次產品，抽查不合格率分別為9.1％、9.1％、73.3％。

針對抽查發現的問題，大陸國家市場監管總局強調，各地要做好監督抽查。同時，採取有力措施，督促企業落實產品質量安全主體責任，引導按照標準組織生產。