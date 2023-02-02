減稅降費及退稅 陸送出逾4.2兆

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家稅務總局副局長王道樹1月31日介紹，2022年全年，大陸新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過4.2兆元（人民幣，下同），為助力穩住宏觀經濟大盤發揮了重要作用。

新華社報導，在大陸國家稅務總局當天舉行的2022年度記者會上，王道樹說，4.2兆元主要包括三部分：一是累計退到納稅人帳戶的增值稅留抵退稅款2.46兆元，超過2021年全年辦理留抵退稅規模的3.8倍；二是新增減稅降費超1兆元，其中新增減稅超8000億元，新增降費超2000億元；三是辦理緩稅緩費超7500億元。

分行業看，製造業新增減稅降費及退稅緩稅緩費近1.5兆元，占比35%左右，是受益最明顯的行業。同時，餐飲、零售、文化旅遊、交通運輸等受疫情影響較大的服務業，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超8700億元。

分企業規模看，小微企業和個體工商戶是受益主體，新增減稅降費及退稅緩稅緩費超1.7兆元，占總規模的比重約四成；近八成個體工商戶在2022年無需繳稅。

系列稅費支持政策，為廣大市場主體「輸血」、「活血」。大陸國家稅務總局對10萬戶重點稅源企業調查顯示，2022年企業每百元營業收入稅費負擔下降2.7％，其中受疫情影響較大的交通運輸業、住宿餐飲業分別下降15.4％和14.2％，負擔顯著減輕。

稅收營商環境進一步優化，有力增強市場主體活力。王道樹介紹，2022年，大陸全國新辦涉稅市場主體1315萬戶。截至2022年末，大陸全國涉稅市場主體總量達8407萬戶，較2021年末增長6.9％。

疫情 大盤 人民幣

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