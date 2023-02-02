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多地首套房貸利率下調 迎「3時代」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
近期，大陸多地密集下調首套房貸利率，以刺激房市升溫。圖為貴州民眾在一售樓處瞭解建案情況。（中新社）
近期，大陸多地密集下調首套房貸利率，以刺激房市升溫。圖為貴州民眾在一售樓處瞭解建案情況。（中新社）

近日，中國大陸多地密集下調首套房貸利率。

中新社報導，據中指研究院不完全統計，2023年開年首月，大陸調整利率下限的城市接近20個，其中包括鄭州、天津、福州、瀋陽、廈門等二線城市。此外，肇慶、湛江、雲浮、惠州、韶關、江門等階段性取消首套房貸利率下限。

諸葛找房數據研究中心統計數據也顯示，截至1月30日，中國大陸已經有30城下調首套房貸款利率下限，其中最低降至3.7％。多地房貸利率迎來「3時代」。

2022年，中國大陸5年期以上LPR（貸款市場報價利率）累計下調35個基點，加上去年官方階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，多地首套房貸利率持續下降。貝殼研究院統計數據顯示，2023年1月，中國大陸主要城市首套房貸利率平均為4.10%，二套平均為4.91％，同比分別回落146個基點和93個基點。

目前大陸全國首套房貸利率下限為4.1％。根據官方1月5日公布的首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，房貸利率下降將有利於減少貸款利息支出，減輕還貸壓力，降低住房貸款成本，政策持續放鬆有望促進正處於觀望階段的購房者入市，提振市場活躍度。 　　

短期來看，符合首套住房貸款利率政策動態調整機制的城市有望跟進調整，利率下限有望降至4％以下，這部分城市多為普通二線及三四線城市。而一線及核心二線城市新房市場韌性較強，房價整體平穩運行，房貸利率或更多從加點數上進行調整。

隨著供需兩端政策繼續加快落實，陳文靜認為，一二線城市住房需求旺盛，有望率先迎來市場復甦，樓市「小陽春」或將在少數城市出現。

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