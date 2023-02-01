陸證監會：正式啟動全面實行股票發行註冊制

大陸證監會網站1日宣布，全面實行股票發行註冊制改革正式啟動。《首次公開發行股票註冊管理辦法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》等規則已向社會公開徵求意見。

證監會表示，通知發布之日起，將繼續接收主板首次公開發行股票、再融資和併購重組申請。全面實行註冊制前，證監會將按現行規定正常推進上述行政許可工作。全面實行註冊制相關制度徵求意見稿發佈之日起，申請首次公開發行股票並在主板上市的企業，已通過發審委審核並取得核准批文的，發行承銷工作按照現行相關規定執行。

證監會表示，已通過發審委審核未取得核准批文的，可以向證監會提交申請，明確選擇繼續在全面實行註冊制前推進行政許可程序，並按照現行規定啟動發行承銷工作；也可以選擇申請停止推進行政許可程式，在全面實行註冊制後，向上海證券交易所、深圳證券交易所申報，履行發行上市審核、註冊程序後，按照改革後的制度啟動發行承銷工作。

證監會指出，全面實行註冊制主要規則發佈之日起，證監會終止主板在審企業首次公開發行股票、再融資、併購重組的審核，並將相關在審企業的審核順序和審核資料轉交易所，對於已接收尚未完成受理的主板上市公司再融資、併購重組申請不再受理。

2018年11月5日，大陸國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布，在上交所設立科創板並試點註冊制，代表註冊制改革進入啟動實施階段。2019年7月22日，首批科創板公司上市交易。

此後，大陸國務院決定推進深交所創業板改革並試點註冊制，2020年8月24日正式落地。2021年11月15日，北京證券交易所（簡稱北交所）揭牌開市，同步試點註冊制。

證監會表示，這次改革將總結試點註冊制經驗，推廣實踐證明行之有效的制度，進一步完善註冊制安排。進一步壓實交易所發行上市審核主體責任，交易所對企業是否符合發行條件、上市條件和資訊披露要求進行全面審核。