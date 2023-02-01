陸1月財新製造業PMI微升至49.2 連6個月處收縮區間

隨著防疫政策優化，大陸2023年1月製造業景氣略回升。大陸財新傳媒於1日公布2023年1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，高於上月0.2個百分點，但低於市場預期的49.5，且連續第六個月處於收縮區間。

財新報告指出，受到疫情影響，今年1月製造業供需仍疲弱，但隨著生產逐步恢復正常，製造業生產經營預期指數升至2021年5月以來新高，企業對於未來一年信心持續回升。

從分項數據觀察，產量方面，消費品類上升，中間品類與投資品類下降；外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第六個月位於收縮區間，但收縮程度趨緩。此外，生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年1月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。

王喆指出，此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要方法。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。

值得注意的是，財新製造業PMI走勢與大陸國家統計局1月31日發布的製造業PMI走勢一致。不過，陸國統局公布1月製造業PMI為50.1，高於上月3.1個百分點，時隔三個月重返擴張區間。與2022年9月持平，同為2022年下半年以來最高。