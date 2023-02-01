快訊

陳菊人馬接掌新內閣要職 調節蔡賴黨政關係安全閥？

「人類自由指數」台灣亞洲第一！中國大陸全球排名152吊車尾

陸1月財新製造業PMI微升至49.2 連6個月處收縮區間

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，高於上月0.2個百分點。圖取自財新官網
1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，高於上月0.2個百分點。圖取自財新官網

隨著防疫政策優化，大陸2023年1月製造業景氣略回升。大陸財新傳媒於1日公布2023年1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，高於上月0.2個百分點，但低於市場預期的49.5，且連續第六個月處於收縮區間。

財新報告指出，受到疫情影響，今年1月製造業供需仍疲弱，但隨著生產逐步恢復正常，製造業生產經營預期指數升至2021年5月以來新高，企業對於未來一年信心持續回升。

從分項數據觀察，產量方面，消費品類上升，中間品類與投資品類下降；外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第六個月位於收縮區間，但收縮程度趨緩。此外，生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年1月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。

王喆指出，此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要方法。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。

值得注意的是，財新製造業PMI走勢與大陸國家統計局1月31日發布的製造業PMI走勢一致。不過，陸國統局公布1月製造業PMI為50.1，高於上月3.1個百分點，時隔三個月重返擴張區間。與2022年9月持平，同為2022年下半年以來最高。

經濟衰退 疫情 指數

延伸閱讀

山西2023年首趟中歐班列 開往俄羅斯沃爾西諾

趨勢觀察／2023全球經濟面臨逆風

中港通關在即 關口商鋪拓門面食肆備戰迎大單

PMI為48 服務業市場回升

相關新聞

解封助復甦 陸製造業景氣回溫

中國大陸國家統計局昨公布一月分中國製造業採購經理指數為五十點一，較前一個月上升三點一，為時隔三個月後重回「擴張」區間，顯...

大陸製造業PMI重返擴張

大陸國家統計局昨（31）日公布1月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較前一個月上升3.1點，為時隔三個月後重...

人民幣單月升2.8% 五年最大

人民幣兑美元在岸價在2023年首月最後交易日收6.7571元，較上一日收市價下跌57個基點。累計1月以來，人民幣共升值2...

3航企 去年共虧千億人民幣

根據中國大陸三大主要航空公司中國國際航空股份有限公司（中國國航）、中國東方航空股份有限公司（中國東航）和中國南方航空股份...

專家估 大陸經濟Q2起大幅反彈

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤1月31日發布的最新研究報告指出，今年春節中國大陸的經濟活動比起前一年...

粵開工專車 載回千萬務工大軍

春節過後，中國大陸第一經濟大省——廣東迎來異地務工人員返崗高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。