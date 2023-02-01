陸最新量子計算機「悟空」將問世！具備整機成功交付能力

集微網消息，1月31日，據「合肥發佈」公衆號報導，在安徽合肥，國內首條量子芯片生產線上這幾天已經是一片繁忙景象。我國最新量子計算機「悟空」即將在這裡面世，生產線正在緊鑼密鼓生產量子芯片。央眡新聞對此進行了「探秘」直播。

另據《科技日報》日前報導，合肥本源量子已研發出多台中國量子計算機，並成功交付一台量子計算機給用戶使用。該量子計算機的成功交付使我國成為世界上第三個具備量子計算機整機交付能力的國家。

據了解，本源量子是中國第一家量子計算公司，其在2020年已上線國內首台國產超導量子計算機本源悟源，並通過雲平台面向全球用戶提供量子計算服務；在2022年發佈了國內首個量子計算機和超級計算機協同計算系統解決方案。