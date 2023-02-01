陸財政政策 加力提效

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2023年，中國大陸積極的財政政策將加力提效。大陸財政部1月30日介紹，加力，就是要適度加大財政政策擴張力度；提效，就是要提升政策效能。

中新社報導，加力，具體包括在財政支出強度上加力，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模；在專項債投資拉動上加力，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力；在推動財力下沉上加力，持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層三保底線。

提效，具體包括完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困；優化財政支出結構，更好發揮財政資金四兩撥千斤的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費；加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

大陸財政部表示，2023年積極的財政政策加力提效，要重點把握好五個方面，包括完善稅費支持政策，著力紓解企業困難；加強財政資源統籌，保持必要支出強度；大力優化支出結構，不斷提高支出效率；均衡區域間財力水平，促進基本公共服務均等化，及嚴肅財經紀律，切實防範財政風險等。

財政赤字

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