3航企 去年共虧千億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸三大航企預計2022年合計虧損逾人民幣1000億元。圖為大陸國產客機C919飛抵海口美蘭國際機場，開展驗證飛行。（中新社）
中國大陸三大航企預計2022年合計虧損逾人民幣1000億元。圖為大陸國產客機C919飛抵海口美蘭國際機場，開展驗證飛行。（中新社）

根據中國大陸三大主要航空公司中國國際航空股份有限公司（中國國航）、中國東方航空股份有限公司（中國東航）和中國南方航空股份有限公司（南方航空）發布的最新業績預告，2022年，三家航企預計合計虧損逾1000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，具體來看，2022年全年，中國國航歸屬於上市公司股東的淨利潤預計虧損約370億元到395億元；中國東航歸屬於上市公司股東的淨利潤預計虧損約360億元至390億元；南方航空歸屬於上市公司股東的淨利潤預計虧損303億元到332億元。 　　

關於業績預計虧損的原因，中國國航表示，2022年，受新冠疫情持續影響，旅客出行需求處於低位。公司各主基地市場遭受疫情反覆衝擊，尤其是在北京市場的運力投入及總周轉量降至疫情以來最低。同時，由於油價高漲、匯率波動等多重不利因素，公司經營改善的難度進一步加大，主業相關投資企業亦受到嚴重影響。

中國東航表示，2022年，受疫情持續影響，民航業陷入持續低谷期。公司總部位於上海，經歷了疫情衝擊的嚴峻挑戰，同時，國際油價高漲和人民幣對美元匯率貶值等，也進一步加重了公司的成本壓力。受疫情衝擊和其他外部不利因素影響，預計公司2022年經營業績將持續虧損。

南方航空表示，報告期內，中國民航業受疫情反覆、油價高漲、人民幣貶值等多重衝擊影響，行業形勢嚴峻複雜。2022年公司運力投入和收入客公里同比分別下降約28.1%和33.0%，與2019年相比分別下降約55.3%和64.2%。受疫情等多重因素影響，公司2022年經營業績持續虧損。

疫情 業績 上市公司

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