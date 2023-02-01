舟山港貨物吞吐量 連續14年全球第一

據了解，2022年，寧波舟山港貨物吞吐量超過12.5億噸，連續14年位居全球第一；完成集裝箱吞吐量3335萬標準箱，穩居全球第三。

中新社報導，2022年，中國大陸貨物貿易進出口總值42.07兆元人民幣，同比增長7.7%。作為貿易樞紐的重要節點，寧波舟山港借助《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式生效實施的東風，加大與航運企業合作，持續優化航線結構，集裝箱航線實現新突破，航線總數達300條，較2021年末新增國際航線13條，其中，一帶一路航線達120條。

同時，寧波舟山港做大做強多式聯運體系，全力暢通陸海雙向物流大動脈，23條海鐵聯運班列已輻射至中國大陸16個省分、63個地級市，多條班列年業務量邁上「10萬」大關，全年集裝箱海鐵聯運業務量首超145萬標準箱，同比增長超20%。

此外，寧波舟山港積極應對鐵礦石需求轉弱、階段性貨源到港不均等難題，實現鐵礦石接卸量逆勢增長，2022年全年累計接卸40萬噸礦船64艘次，同比增長10.35%。寧波舟山港還搶抓汽車產銷兩旺的契機，持續拓展內外貿汽車滾裝業務，全年完成汽車滾裝作業量46萬輛，同比增長26.4%。