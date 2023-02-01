消費企業市場准入限制 北京放寬

1月30日，北京發布《清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案》，提出進一步放寬消費企業市場准入，合理放寬餐飲、連鎖等業態進入限制，優化文化演出管理等，排查制約企業發展的管理制度機制障礙，打造更優的消費營商環境。

中新社報導，《實施方案》聚焦消費領域隱性壁壘，關注消費領域企業全生命周期堵點痛點問題，從優化和完善消費企業准入准營制度、進一步規範對消費企業監管執法、推動符合消費企業特色的改革創新、提供更加便利高效的政務服務四方面著手，著力破除制約擴大消費的制度機制障礙，培育和激發市場主體活力以及創新能力，期能全面促進消費恢復。

《實施方案》提出，北京進一步放寬消費企業市場准入，簡化辦理流程，優化商場工程建設審批手續，加大電子證照推廣應用力度，推動實現企業「想進進得來」，包括優化食品經營許可證辦理流程、加快推進連鎖零售行業證照辦理便利化改革、提高商業設施裝修改造審批效率以及實現第二類醫療器械備案全程網辦、最多跑一次等。

《實施方案》提出，北京深入推進綜合監管、柔性監管改革，加強監管的科學性、規範性，推動實現「有事管住，無事不擾」。

《實施方案》還提出，北京推動符合消費企業特色的改革創新，進一步放寬准入限制，調整工作流程，完善標準規範，推動實現「企業有創新，政府跟得上」。

其中，合理放寬餐飲、連鎖等業態進入限制，鼓勵有條件的體育場館、醫院、公園、地鐵、科技園區等引入品牌連鎖便利店；制定實施商圈外擺經營管理規則，在重點商圈組織開展外擺試點等。