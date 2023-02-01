專家估 大陸經濟Q2起大幅反彈

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
今年春節大陸各地遊人如織，但旅遊收入仍只回升至2019年的七成左右。 圖為重慶磁器口古鎮大年初五景象。（中新社）
今年春節大陸各地遊人如織，但旅遊收入仍只回升至2019年的七成左右。 圖為重慶磁器口古鎮大年初五景象。（中新社）

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤1月31日發布的最新研究報告指出，今年春節中國大陸的經濟活動比起前一年有明顯反彈，但仍弱於2019年疫情之前的水準。

汪濤預估，大陸經濟活動將在本輪疫情感染結束後復甦並反彈，可能在春節之後、尤其從第2季開始大幅反彈。

報告稱，隨著防疫限制取消、新冠病毒感染病例快速回落，今年大陸春運旅客發送量較2022年大幅反彈，春運前22天（1月7日至1月28日）的旅客發送量年比增長56%，但仍僅為2019年疫情前的53%。

此外，七天春節假期（1月21日至1月27日）期間，大陸國內旅遊出遊人次年比增長23%，旅遊收入增長30%，均呈現大幅反彈，但仍分別只有2019年的89%和73%。              

春節期間，大陸民眾出境人數達到144萬人次，較去年同期增長117.8%，不過也只有2019年同期的23%。

至於春節期間大陸電影票房達到人民幣67.6億元，則創下史上第二高水準，比去年同期增長12%，僅低於2021年78.2億元的歷史最高水準。

另，春節假期期間，大陸30個主要城市的房地產銷售受假期等因素影響大幅下降79%，且僅為2019年的34%。由於春節假期期間房地產銷售量通常很低，因此無法準確代表實際的市場情況。但1月前四周，大陸30個主要城市的房地產銷售年比下降40%，去年12月則是下降21%。

另一方面，受春節假期因素和汽車購置稅減免政策到期影響，1月前15天大陸汽車零售年比大幅下跌，從去年12月的年比增長15%轉為衰退21%。

汪濤認為，大陸經濟重啟將帶動經濟活動和消費反彈。預期疫情期間的超額儲蓄可能得以釋放，服務業（特別是中小企業活動）的復甦有助於支援就業和家庭收入，兩者均有助於支撐未來的消費進一步復甦。

但是，汪濤也指出，未來若又出現新一輪（或多輪）疫情感染，可能對市場情緒和經濟活動帶來下行風險，而且相比取消防疫限制，居民收入、資產負債表和消費信心的修復可能需要更長時間。

因此瑞銀維持對2023年中國大陸消費實際增長6.7%的預測。

春節 疫情

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