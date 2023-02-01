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秦剛通話沙國外長 推中海自貿區

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸外長秦剛一月卅日接連與沙烏地阿拉伯、荷蘭阿根廷三國外長通話，聚焦在「中海自由貿易區」、半導體供應鏈和一帶一路等經貿及科技產業議題，也包含對中東區域安全、全球氣候變遷等問題的表態。

據大陸外交部發布，秦剛與沙烏地阿拉伯外交大臣薩爾通話時呼籲，雙方進一步擴大經貿、能源、基建、投資、金融、高科技等領域合作，盡早建成大陸與海合會的「中海自貿區」，並指大陸願與沙國「加強在地區和國際事務中的協調配合，共同促進地區和平穩定」。

秦剛在與阿根廷外長卡菲耶羅通話時稱，將一如既往支持阿根廷維護國家主權和領土完整，支持阿根廷盡早成為金磚國家成員。他呼籲雙方要推進高質量共建「一帶一路」，並提到大陸近期調整疫情防控措施，為大陸和阿根廷在內的世界各國加強交流合作「帶來更多利好」。

而在美荷日達成協議，對中國大陸實施更嚴格晶片出口管制的背景下，秦剛與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通話時強調，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。

針對上述協議，大陸外交部發言人毛寧昨批評，「個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業」，呼籲各方秉持客觀公正立場，獨立自主作出決定。

秦剛在通話時還說，開放務實是中荷關係最大特色，中方願與荷蘭共同支持第廿八屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」取得積極成果。

阿根廷 荷蘭

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