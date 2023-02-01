陸擴大買俄氣 促用本幣結算

中國大陸與俄羅斯的關係持續有進展，近日除了大陸國家主席習近平春季即將到訪的消息已獲得俄羅斯外交部證實外，在雙邊貿易結算上，俄國通過的「中俄遠東天然氣管道」協議草案，鼓勵擴大使用本國貨幣，料將在雙方談判結束後簽署。

綜合塔斯社、俄羅斯衛星通訊社昨日消息，俄羅斯內閣已批准「中俄遠東天然氣管道」協議草案，責成俄羅斯能源部在外交部的參與下與中方協商，並於達成協議後簽署。根據草案文本，雙方將鼓勵對這條管線的天然氣供應使用本國貨幣進行支付。

中國大陸與俄國已有「東線」管道，並有「遠東」等多條管道在規畫中。「遠東管道」將由俄羅斯庫頁島經伯力到海參崴的天然氣管道從旁衍伸，預計自俄羅斯濱海邊疆區的達利涅列琴斯克，橫跨烏蘇里江將天然氣輸至大陸黑龍江省虎林市。

據大陸中石油消息，這條管道是在去年二月北京冬奧期間，俄國總統普亭訪問大陸時，由中石油集團與俄羅斯天然氣公司所簽訂。合約規定俄氣公司將經由「遠東管道」，每年向中石油供應一百億立方公尺的天然氣，屆時俄羅斯向大陸供應的管道天然氣總量將從每年三八○億立方公尺增加到四八○億立方公尺。

資料顯示，大陸自俄國進口產品中，占比最大的就是能源，俄氣公司與中石油去年九月已簽署協議擴大本幣結算規模。俄羅斯副總理諾瓦克曾指出，去年雙方能源貿易以本幣結算的比重增長達六成四。而去年全年大陸與俄羅斯貿易額達到一九○二點七億美元的史上新高，不過距離官方原本期待的兩千億美元仍有落差。