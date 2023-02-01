首套房貸利率跌破4%

大陸部分城市下調首套房貸利率，跌破4%成趨勢。例如鄭州、長春、福州、廈門首套房貸款利率最低降至3.8%；瀋陽、天津部分銀行首套房貸款利率降至3.9%；珠海部分地區最低至3.7%，為目前大陸全國最低水平。

大陸調研機構上海易居房地產研究院昨（31）日發布《2022年中國百城房價報告》，通過對全國百城2022年房價數據統計，約有七成城市房價偏弱，分析認為總體上具備房貸利率下調或突破房貸利率下限的條件。

報告指出，去年為大陸房市在疫情三年中最冷的一年。具體來看，2022年的房價走勢呈現V形，代表2022年上半年房價持續疲軟的情況下，一系列購房新政和金融政策持續發力，防範房價失速的風險。

報告觀察到，一些城市在1月底實際上已積極做調整，在第1季甚至2月前都會主動下調房貸利率。而此類城市均為二線城市或重點城市，其利率調整政策會對省內其他城市具有啟發意義。

此前，據大陸另一調研機構中指研究院統計，自人行、銀保監會1月5日宣布首套住房貸款利率政策動態調整機制以來，有近20個城市調整首套房貸利率。另外，貝殼研究院報告指出，隨著動態調整機制的建立，首套房貸利率將與房價掛鈎，未來調整此數或更頻繁。