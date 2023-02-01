解封助復甦 陸製造業景氣回溫

中國大陸國家統計局昨公布一月分中國製造業採購經理指數為五十點一，較前一個月上升三點一，為時隔三個月後重回「擴張」區間，顯示大陸製造業景氣水平明顯回升。

大陸去年十二月上旬發布防疫「新十條」，等同宣布放棄清零政策，自此經濟逐漸邁向復甦，除了春節期間旅遊人數大增、電影票房消費回暖，也刺激製造業景氣上升。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，一月分，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為五十點一、五四點四和五二點九，高於上月三點一、十二點八和十點三，三大指標均升至擴張區間，大陸經濟景氣水平明顯回升。

趙慶河表示，一月隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，製造業ＰＭＩ升至五十點一，重返擴張區間，調查的廿一個行業中，有十八個高於上月，製造業景氣水平較快回升。

他指出，大陸一月分製造業供需兩端同步改善。其中，生產指數和新訂單指數分別為四九點八和五十點九，高於上月五點二和七點○，製造業產需景氣水平明顯回暖，但受春節假日因素影響，生產改善力度小於市場需求。

從行業情況看，農副食品加工、醫藥、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等九個行業的生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，其中醫藥製造業產需增長明顯，兩個指數均升至六五以上高位景氣區間。

調查還顯示，一月分大陸企業信心明顯增強。生產經營活動預期指數為五五點六，高於上月三點七，企業對近期市場恢復發展預期向好。

一月大陸非製造業商務活動指數為五四點四，比上月上升十二點八。其中服務業商務活動指數為五四，結束連續六個月回落走勢。

不過，趙慶河也提到，一月分反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，大陸經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。

就大陸經濟走勢，國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨發布最新世界經濟展望報告指出，隨著大陸經濟重新開放，在經濟活動和流動性恢復下，上調二○二三年大陸經濟成長預測○點八百分點，至百分之五點二。