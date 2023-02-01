寧德時代去年大賺1,350億

大陸鋰電產業鏈上市公司2022年業績陸續揭曉，寧德時代、天齊鋰業兩大企業都賺翻了，上演「寧王」與「鋰王」之爭，最終寧德時代以狂賺近人民幣300億元（約新台幣1,350億元），力壓天齊鋰業，成為該行業最賺錢的公司。

據界面新聞不完全統計，截至目前，已有十多家A股上市鋰電企業公布2022年業績預告，淨利增幅最小的也在一倍左右。

其中，最賺錢鋰電公司還是寧德時代。

從寧德時代此前發布的2022年度業績預告來看，其歸屬母公司淨利潤預計達到人民幣291億元至315億元，年增82％至97％。即便是扣除非經常性損益後的淨利潤（扣非淨利潤），預計也將達到人民幣268億元至290億元。

天齊鋰業緊隨其後，去年全年淨利潤預計在人民幣231億元至256億元（約新台幣1,126億元），年增11倍；另一家鋰礦巨頭贛鋒鋰業去年歸屬上市公司股東的淨利潤預計為人民幣180億元至220億元，年增2.4至3.2倍。

作為動力電池的龍頭企業，寧德時代在2022年前11月的全球動力電池裝車量為165.7GWh（百萬度），全球市占率提升至37.1%，位列全球第一。逐步提升的市占率表明寧德時代仍在持續擴張，獲利水準近乎翻倍就是其業績的最佳註腳，下游整車廠甚至哭訴「在為寧德時代打工」。

不過，寧德時代的淨利潤增速有疲軟之態，受到原材料漲價等因素影響，其毛利率逐年下滑，反而是目前排在第二位的「鋰王」天齊鋰業大有超越之勢。

而在兩者的你追我趕之中，中國大陸新能源汽車產業鏈的利潤走向也被暴露出來。

受到新能源汽車需求量持續暴漲的影響，處在行業上游的礦企行情大好。由於鋰礦新增產能釋放緩慢，在需求增長過快的情況下，供不應求的鋰電池上游材料價格水漲船高，帶動鋰礦企業的業績大漲。以磷酸鋰價格為例，其在2021年初僅為每噸人民幣5.1萬元，到2022年高點價格飆升至人民幣56.7萬元左右。價格暴漲十倍，難怪上游的鋰礦企業大賺特賺。

有分析指出，預計今年上半年大陸新能源汽車將持續熱銷，上游的鋰礦資源將會維持供需緊張的狀態，目前碳酸鋰價格的價格回落是一時的，拐點尚未出現，鋰價格在短時間內還會高位運行，以天齊鋰礦為代表的上游企業還將實現較高的獲利水準。