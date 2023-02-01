大陸國家統計局公布，去年全年規模以上工業企業利潤總額人民幣8.4兆元（約新台幣37兆元），年減4%，跌幅比去年前11個月擴大0.4個百分點，其中外商及台港澳投資企業表現最差。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，工業生產總體穩定，但國內外不穩定因素較多，經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復面臨許多挑戰。

分企業類型看，國有控股企業實現利潤總額人民幣2.37兆元，增長3%；股份制企業實現利潤總額人民幣6.16兆元，下跌2.7%。

外商及台港澳企業實現利潤總額人民幣2兆元（約新台幣9兆元），下跌9.5%；私營企業實現利潤總額人民幣2.66兆元，下跌7.2%。

採礦業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等利潤增長，製造業利潤下跌。

41個工業大類行業中，21個行業利潤與前年相比增長，19個下跌，1個由虧轉盈。其中，石油和天然氣開採業利潤增長1.1倍，電力、熱力生產和供應業增長86.3%，煤炭開採和洗選業增長44.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下跌13.1%，紡織業下跌17.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌82.8%。

截至去年底，大陸規模以上工業企業資產總計人民幣156.1兆元，比前年增長8.2%；負債合計人民幣88.3兆元，增長8.6%。應收帳款人民幣21.6兆元，比前年增長12.3%；產成品存貨人民幣6兆元，增長9.9%。