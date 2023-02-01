陸港接單復甦？本月明朗
中國大陸長期執行「動態清零」防疫政策，去年12月突然鬆綁。經濟部統計處表示，中國大陸及香港地區訂單部分出現遞延效應，但對於整體經濟及接單狀況是否復甦，仍要等到2月才會較明朗。
大陸解封後對於我國外銷訂單有何影響，統計處分析，原本預估去年12月外銷訂單將至少衰退逾三成，但大陸全面解除清零政策後，像手機等訂單出現遞延效應，表現遠超於預期，最終為年減23.2%，拉回近7個百分點的跌幅。
對此，能否解讀為大陸地區經濟、供需均回歸正軌？統計處長黃于玲認為，1月遇上農曆春節假期，真正評估大陸經濟是否真正復甦至少等到2月後才會明朗。
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