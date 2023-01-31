上海人搭地鐵去蘇州 3月可望實現

「坐地鐵去蘇州，你期待嗎？」，據環球網報導，3月1日上海人坐地鐵去蘇州即將實現。

報導稱，嘉定區新聞辦透露，與上海軌交11號線相接的蘇州軌交11號線（原名S1線）目前正全力衝刺，預計今年3月1日試運行。

蘇州軌交11號線全長41.25公里，設站28座，西起蘇州工業園區唯亭站，終點設於昆山花橋站，可與上海軌交11號線在花橋站實現換乘。

蘇州軌交11號線通車後將成為蘇州市區、昆山和上海間重要的交通聯絡通道，對實現長三角城市群的協同發展起到積極作用。

有大陸網友留言：「蘇州的小伙伴們，這下可以坐地鐵直通上海迪士尼了！」；也有上海網友說，「以後坐地鐵，就可以去陽澄湖吃大閘蟹了！」

也有網友從工作方面考量表示，「以後可以在蘇州租房，在上海工作，安逸。」；「也可以在昆山租房，工作則蘇州或上海兩邊都可以找找。」

但也有不少網友吐槽，「可惜地鐵太慢了，根本滿足不了城際需求；如果能提速至160公里/時，翻倍的速度就好了」；「上海蘇州現有每天一兩百車次的火車也很香啊，平均5分鐘發車一次，快速直達，坐地鐵很慢的。」還有不少網友稱：「我選擇坐高鐵。」